الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من الرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا الثلاثاء، في معظم مناطق المملكة.

وأضافت الهيئة (في بيان) عبر موقعها الإلكتروني، أن الأمطار الرعدية المتوقعة، ستكون من متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقتي تبوك والحدود الشمالية.

واستكملت «الأرصاد»، إن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه سيكون من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، بينما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق لطقس غد الثلاثاء.