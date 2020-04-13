بالفيديو.. تحرك آليات للحرس الوطني والجيش لتطبيق منع التجول في 4 أحياء بمكة

علمت "عاجل"، اليوم الاثنين، أن عددًا من وحدات الحرس الوطني والجيش بالمنطقة الغربية تحركت من مدينة الطائف باتجاه مكة المكرمة من أجل المساهمة في تطبيق منع التجول بعد ظاهرة تجمع الجاليات في أحياء النكاسة والمسفلة والمنصور وكدي، وهي الأحياء التي أعلنت وزارة الداخلية حظر التجول بها على 24 ساعة، بعدما أشارت "عاجل" في وقت سابق، إلى عدم تقيد عدد من الجاليات الآسيوية والإفريقية بتوجيهات وزارة الداخلية الخاصة بمنع التجول، عبر تقرير للصحيفة بعنوان: "بالفيديو والصور.. الجاليات في النكاسة والمسفله والمنصور لا تلتزم بمنع التجول».

وكشفت مصادر "عاجل" بأن لواء ووحدات من الحرس الوطني والجيش توجهت لمكة المكرمة من أجل تطبيق منع التجول في هذه الأحياء العشوائية والضرب بيد من حديد على كل مخالفه، لمنع تفشي الفيروس.

وكانت فرقة طبية تابعة لصحة مكة تقوم بمهام عملها في أحياء النكاسة، والمسفلة، والمنصور؛ حيث ذهل الفريق الطبي مما شاهده من تجمعات كبيرة للجاليات الآسيوية والإفريقية، التي تسكن هذه الأحياء العشوائية، وقيامهم بمخالفة البيع والشراء ومزاولة أنشطتهم التجارية وتناول الأطعمة المكشوفة، وفتح محلاتهم بدون حسيب أو رقيب.

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وتداولت الصور مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما كان له الأثر السلبي والصادم للمجتمع المكي بشكل خاص؛ حيث إن الجهود والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لحظر التجول وعدم التجمع من أجل مكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد 19، تنسف وتهدر بسبب هذه التصرفات غير المبالية وغير المسؤولة.

وبسبب هذه الجاليات وتصرفاتها فإن انتشار الفيروس في تزايد وخير دليل تسجيل عدد الإصابات بمكة المكرمة، والتي كان آخرها الإعلان يوم الجمعة الماضي عن 131 إصابة.

وطالب أهالي مكة عبر «عاجل» بمعاقبة كل من لا يلتزم بالتعليمات، وتكثيف الحملات الأمنية داخل هذه الأحياء.