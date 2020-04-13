بالفيديو والصور.. ضبط 3 حلاقين باكستانيين خالفوا إجراءات «الوقاية من كورونا»

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة صامطة، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة من العمال من الجنسية الباكستانية، خالفوا القرارات الصادرة بمنع مزاولة مهنة الحلاقة ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا، واتخذوا مقر سكنهم بقرية الطرشية التابعة للمحافظة مقرًا لاستقبال الزبائن والحلاقة لهم.

وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن فرقة أمنية انتقلت للموقع بالتعاون مع بلدية محافظة صامطة، وكشفت عن وجود ثلاثة عمال داخل مقر سكنهم يمارسون مهنة الحلاقة لعدة زبائن، في مخالفة صريحة للتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بإغلاق محلات صوالين الحلاقة وعدم مزاولة هذه المهنة مطلقًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وألقت الفرقة الأمنية القبض على العمال وتمت مصادرة أدواتهم والتحفظ عليهم بقسم التوقيف بشرطة محافظة صامطة؛ تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال مجريات التحقيق معهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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