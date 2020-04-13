بالصور.. القوات المسلحة تطلق مبادرات للمستشفيات العسكرية للحد من «كورونا»

أطلقت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حزمة مبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة؛ بهدف رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا (COVID -19) عبر الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة الفيروس.

يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية منها، والعلاجية للمرضى والمراجعين وذويهم والممارسين الصحيين ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات العسكرية، ومنها أربع مبادرات تعنى بذلك وهي، مبادرة «طمني عليهم» وتهدف لتفعيل الزيارة الافتراضية بالتواصل بين المرضى المنومين وعوائلهم عبر برنامج للتواصل المرئي، وذلك بعد إيقاف الزيارات للمرضى المنومين في المستشفيات كإجراء وقائي واحترازي، وتتم المبادرة عبر أجهزة لوحية مخصصة لهذا الغرض.

كما تتضمن المبادرات، «مبادرة الدعم النفسي»، وتستهدف العاملين والممارسين الصحيين في مستشفيات القوات المسلحة المتعاملين بشكل مباشر مع حالات فيروس كورونا، وتقدم الدعم النفسي والاستشارات من قبل متخصصين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التواصل الهاتفي، فضلًا عن «مبادرة مستعدين» لتمكين منسوبي مستشفيات القوات المسلحة من خدمة المجتمع بفاعلية؛ عبر التطوع في مجالات متعددة في إطار مكافحة الفيروس.

وتشمل المبادرات «مبادرة عافاك حنا نوصل دواك»، وتهدف لإيصال أدوية إعادة الصرف للمرضى في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفيات، ويأتي ذلك ضمن جهود الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها العسكرية ومراكزها المتخصصة والمستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي، التي تقوم على مدار الساعة بدور مساند لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID -19).

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