بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 472 حالة في مناطق عدة.

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 118 حالة كما جاءت باقي المدن: المدينة 113، مكة 95، جدة 80، تبوك 22، عرعر 8، خليص 8، الطائف 8، الهفوف 7، خميس مشيط 5، بريدة 2.

فيما سجلت كل من سبت العلاية والخرج وظهران وأحد رفيدة حالة واحدة لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4934، بينما أصبح عدد الوفيات 65 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ805 حالات.

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جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

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الصحة: تسجيل 472 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات 65 حالة