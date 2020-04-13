بالصور.. متطوعو الإسكان بالحد الجنوبي يوزعون سلالًا غذائية بـ"الطوال"

نفذ متطوعو الإسكان من أبناء محافظة الطوال بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، مبادرة توزيع مئات السلال الغذائية على مستفيدي الإسكان التنموي بالقرى الحدودية، وذلك بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالطوال.

وشارك في المبادرة عشرات المتطوعين، حيث قاموا بإيصال السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجمعية؛ بهدف تشجيع أفراد الأسر على البقاء في المنازل.

وتأتي المبادرة ضمن عدد من المبادرات التطوعية التي يشارك فيها متطوعو الإسكان في كافة مناطق المملكة، والتي تسعى لتعزيز الجهود المبذولة لخدمة الأسر الأشد.

وكان قد نفذ متطوعو الإسكان، في مراحل سابقة، مبادرات توعوية لمستفيدي الإسكان التنموي عن أهمية الوقاية من الفيروس، والتي تسعى لتعزيز الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.