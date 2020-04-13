بالصور.. تعليم جازان تضع مدارس «تحت تصرف» الصحة لمواجهة كورونا

استجابت إدارة التعليم بمنطقة جازان، للخطاب الوارد إليها من مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة بتجهيز عدد من المدارس ووضعها تحت تصرف المديرية، للاستفادة منها حال حدوث أي ظروف طارئة ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأكدت «تعليم جازان» حرصها على تخصيص المباني والمنشآت المدرسية بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة ودعم القطاعات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة منها في الأوقات الطارئة والتي ستساهم بالصورة المطلوبة، وذلك تعزيزًا للاتفاقية الموقعة بين إدارة التعليم والشؤون الصحية وأمانة المنطقة؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا للخطط المتعلقة بهذا الشأن.

وحصلت "عاجل" على قائمة بالمدارس التي سلمتها إدارة تعليم جازان؛ لتكون تحت تصرف الصحة والأمانة وتعد من المباني المدرسية النموذجية والحديثة والتي تضم العديد من الغرف والمرافق الحيوية والساحات الداخلية والخارجية، حيث سلمت الإدارة بمرحلتها الأولى 25 مبنى مدرسيًا إلى «الشؤون الصحية» و25 مبنى لأمانة المنطقة بالإضافة إلى بيتي الطالب بجازان وفرسان.

وكانت إدارة تعليم جازان رفعت منذ وقت مبكر أسماء 3413 متطوعًا ومتطوعة من منسوبيها لمساندة الجهات المعنية للعمل معهم في تقديم الخدمات والرعاية في المرافق العامة ومساندة القطاعات الحكومية والخاصة في تنفيذ المهام التطوعية لمواجهة وباء كورونا على مدار الساعة، فضلًا عن نشر رسائل توعوية عبر المنصات الإلكترونية وخدمة الرسائل النصية، بالإضافة لمبادرات تطوعية عديدة التي نفذها تعليم جازان بالتعاون مع صحة وأمانة المنطقة وشملت تنظيم المتسوقين وتوزيع المنشورات التوعوية في الأسواق.

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