الحصيني يتوقع خريطة أمطار.. وأجواء معتدلة على معظم المناطق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اعتدال أجواء معظم مدن المملكة اليوم الاثنين، مع هطول أمطار على الشرقية من الفجر حتى عصر اليوم، وكذلك العاصمة الرياض التي شهدت هطول أمطار صباحًا وظهرًا.

وأشار الحصيني، عبر «تويتر»، إلى أن درجات الحرارة المسجلة قبيل عصر اليوم الاثنين، سجلت 26 درجة في الرياض، و32 في المدينة المنورة، و29 في بريدة، و26 في الدمام، و34 في مكة المكرمة.

إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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