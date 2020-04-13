وزارة الصحة: 10 إجراءات تضمن «استلامًا آمنًا» للمشتريات من مندوبي التوصيل

أوصى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، باتباع الإجراءات الوقائية حال استلام المشتريات من مندوبي توصيل الطلبات إلى المنازل، لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال «متحدث الصحة»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، إنه عند طلب مشتريات بالمنازل عبر خدمات التوصيل ينبغي الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعدم التعامل مع جهات أخرى، مع التأكد من وجود مسافة آمنة بين المستلم وبين القائم بالتوصيل، الذي عليه أن يترك الأغراض ثم يستخدم «جرس الباب» ويبتعد عنه بعد ذلك انتظارًا لقدوم العميل.

وتابع «العبد العالي»، بعد تأكد المشتري من وجود مسافة آمنة بينه وبين مندوب التوصيل، يجب على المندوب أن يراعي عند عملية الدفع تجنب التعاملات النقدية والسداد الإلكتروني، مع الحرص على عدم نقل المشتريات في أكثر من مكان بالمنزل، والتوجه بها فورًا إلى مكان محدد، مشيرًا إلى أهمية غسل الأغراض جيدًا، والتخلص من الأكياس وعدم وضع اليدين على الوجه أو العين، وغسلهما جيدًا بالماء والصابون، لمدة 40 ثانية، أو غسلهما بالجيل المعقم لمدة 20 ثانية.

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