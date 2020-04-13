«متحدث الصحة»: واصلوا التبرع بالدم.. ونطبق المعايير العالمية لحماية المبادرين

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن الحاجة للتبرع بالدم لن تتوقف، مشيرًا إلى أن الاحتياج موجود عالميًا.

وتابع خلال تصريحات اليوم الاثنين، «أحث المجتمع على الاستمرار بالتبرع، كما أن البيئة المخصصة لتلقي المتبرعين في بنوك الدم مناسبة، وتطبق فيها الاحترازات العالية».

وفي وقت سابق اليوم كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4934 بينما أصبح عدد الوفيات 65 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ805 حالات.

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الصحة: تسجيل 472 إصابة جديدة بكورونا و إجمالي الوفيات 65 حالة