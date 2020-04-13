السعودية اليوم / مجلس جامعة الباحة يعقد جلسته السادسة لهذا العام



الباحة 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020م واس

رأس معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، الجلسة السادسة لمجلس الجامعة الذي عقد باستخدام منظومة التعلم الإلكتروني عن بُعد (رافد)، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.

ونوه معاليه في بداية الاجتماع بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للحد من انتشار

وأشاد معالي مدير جامعة الباحة بوعي ومسؤولية طلاب وطالبات الجامعة، والتكيف الفوري مع متطلبات منظومة التعليم عن بُعد (رافد)، مؤكداً على مراعاة ظروف المرحلة الحالية مع الالتزام بجودة العمل والأداء وتسخير كافة إمكانات الجامعة لدعم وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور غانم بن محمد الغامدي, أن المجلس ناقش في جلسته السادسة للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأكاديمية والبحثية، وآلية التقييم والاختبارات وأصدر عدد من القرارات منها.

كما وافق المجلس على افتتاح عدد من برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في عدد من التخصصات, إضافة إلى اتخاذ عدد من التوصيات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها القرارات اللازمة.

//انتهى//

18:51ت م

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الباحة 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020م واسرأس معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، الجلسة السادسة لمجلس الجامعة الذي عقد باستخدام منظومة التعلم الإلكتروني عن بُعد (رافد)، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.ونوه معاليه في بداية الاجتماع بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، التي شملت العملية التعليمية طلاب وطالبات والموظفين في القطاعين العام والخاص، مثمناً لمعالي وزير التعليم متابعته الدقيقة لسير العمل وضمان استمرار العملية التعليمية في هذه المرحلة الحساسة.وأشاد معالي مدير جامعة الباحة بوعي ومسؤولية طلاب وطالبات الجامعة، والتكيف الفوري مع متطلبات منظومة التعليم عن بُعد (رافد)، مؤكداً على مراعاة ظروف المرحلة الحالية مع الالتزام بجودة العمل والأداء وتسخير كافة إمكانات الجامعة لدعم وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور غانم بن محمد الغامدي, أن المجلس ناقش في جلسته السادسة للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأكاديمية والبحثية، وآلية التقييم والاختبارات وأصدر عدد من القرارات منها.كما وافق المجلس على افتتاح عدد من برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في عدد من التخصصات, إضافة إلى اتخاذ عدد من التوصيات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها القرارات اللازمة.//انتهى//18:51ت م0170

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