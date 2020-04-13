

بغداد 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "

وتوزعت الإصابات الجديدة على محافظات بغداد والبصرة والنجف وذي قار وواسط والديوانية وبابل وميسان.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 78 حالة، فيما تم تسجيل 77 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 717 حالة.

// انتهى //

18:47ت م

0169



بغداد 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس " كورونا " في العراق إلى 1378 إصابة مثبتة, بعدما تم تسجيل 26 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على محافظات بغداد والبصرة والنجف وذي قار وواسط والديوانية وبابل وميسان.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 78 حالة، فيما تم تسجيل 77 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 717 حالة.// انتهى //18:47ت م0169

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق إلى 1378 إصابة مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.