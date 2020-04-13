السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية : تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنين



رام الله 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

اعلنت الحكومة الفلسطينية ، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان له، اليوم، أن الإصابة سجلت لشاب عشريني كان يعمل في مسلخ في بلدة دير الأسد داخل أراضي عام 1948.

وأوضح ان طواقم الطب الوقائي تعاملت مع المصاب منذ وصوله إلى حاجز برطعة، حيث لم يخالط أحداً، لافتًا إلى أنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع العدد إلى "273" إصابة في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى "36" إصابة في مدينة القدس المحتلة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين "309" إصابات.

// انتهى //

18:46ت م

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رام الله 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واساعلنت الحكومة الفلسطينية ، تسجيل إصابة جديدة بفيروس " كورونا " لعامل من سكان جلقموس بمحافظة جنين.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان له، اليوم، أن الإصابة سجلت لشاب عشريني كان يعمل في مسلخ في بلدة دير الأسد داخل أراضي عام 1948.وأوضح ان طواقم الطب الوقائي تعاملت مع المصاب منذ وصوله إلى حاجز برطعة، حيث لم يخالط أحداً، لافتًا إلى أنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع العدد إلى "273" إصابة في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى "36" إصابة في مدينة القدس المحتلة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين "309" إصابات.// انتهى //18:46ت م0168

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