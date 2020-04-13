السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يؤكد أن وضع وباء فيروس كورونا "تحت السيطرة"



الجزائر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، أن الوضع بخصوص وباء فيروس

وقال تبون لدى جولة معاينة لمستشفيات بالعاصمة الجزائرية مخاطبًا الكوادر الطبية "إننا نتحكم في الوضع وقد واجهنا هذا المرض بفضل الإيمان والإرادة"، معلنًا عن إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية والعمل على تحسين ظروف الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي، مثمنًا جهود الجميع في مجابهة وباء كورونا.

وأحصت وزارة الصحة الجزائرية، حتى أمس الأحد، 1914 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 293 شخصاً.

// انتهى //

18:38ت م

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الجزائر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، أن الوضع بخصوص وباء فيروس كورونا "تحت السيطرة"، منوها بتكاتف جهود جميع الجهات لمواجهة هذا الوباء.وقال تبون لدى جولة معاينة لمستشفيات بالعاصمة الجزائرية مخاطبًا الكوادر الطبية "إننا نتحكم في الوضع وقد واجهنا هذا المرض بفضل الإيمان والإرادة"، معلنًا عن إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية والعمل على تحسين ظروف الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي، مثمنًا جهود الجميع في مجابهة وباء كورونا.وأحصت وزارة الصحة الجزائرية، حتى أمس الأحد، 1914 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 293 شخصاً.// انتهى //18:38ت م0165

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