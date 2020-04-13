السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تضبط 1641 كجم مواد غذائية فاسدة خلال 24 ساعة



القطيف 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدداً من الجولات الرقابية على أسواق الخضار واللحوم والأسماك ومراكز التسوق ومحلات بيع المواد الغذائية بمحافظة القطيف، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية على المنشآت الغذائية للحد من انتشار ‎فيروس

وأفادت الأمانة، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط 1641 كيلو جراما من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 مسالخ لحوم، و 7 بوفيات ومطعم واحد، وتحرير عدد من إشعارات المخالفات، فيما تم ضبط 2500 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 28 كيلو جراما من الربيان المجمد الذي يعاد بيعه في المحلات بعد إذابته، و 25 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة، ومصادرة 30 كيلو جراما مواد غذائية فاسدة، و 58 كيلوجراما من الخضار تظهر عليها علامات التلف والفساد.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الاشتراطات الصحية فيما يقدم للمستهلك من لحوم وأسماك ومواد غذائية مختلفة، داعيةً المواطنين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز 940.

// انتهى //

18:09ت م

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القطيف 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدداً من الجولات الرقابية على أسواق الخضار واللحوم والأسماك ومراكز التسوق ومحلات بيع المواد الغذائية بمحافظة القطيف، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية على المنشآت الغذائية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا وأفادت الأمانة، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط 1641 كيلو جراما من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 مسالخ لحوم، و 7 بوفيات ومطعم واحد، وتحرير عدد من إشعارات المخالفات، فيما تم ضبط 2500 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 28 كيلو جراما من الربيان المجمد الذي يعاد بيعه في المحلات بعد إذابته، و 25 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة، ومصادرة 30 كيلو جراما مواد غذائية فاسدة، و 58 كيلوجراما من الخضار تظهر عليها علامات التلف والفساد.وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الاشتراطات الصحية فيما يقدم للمستهلك من لحوم وأسماك ومواد غذائية مختلفة، داعيةً المواطنين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز 940.// انتهى //18:09ت م0159

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