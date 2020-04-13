السعودية | قوات من الحرس الوطني تصل العاصمة المقدسة للمساندة في تطبيق منع التجول (فيديو وصور)

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض تحركت قوات تابعة للحرس الوطني بالقطاع الغربي إلى مكة المكرمة لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول. ونشرت وزارة الحرس الوطني مشاهد توثق المركبات العسكرية وهي تتجه لمكة للمشاركة في تطبيق قرار منع التجول في كافة أحياء العاصمة المقدسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. Advertisements الجدير بالذكر أن مكة المكرمة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، من إجمالي 472 في كافة مناطق المملكة.





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