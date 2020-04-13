شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ميدانية لتعقيم مجمعات سكن العمالة بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أن قطاع البلديات يقوم بتنفيذ حزمة من المبادرات لحماية السكان من مخاطر انتقال فيروس كورونا ، حيث تم تخصيص رابط لتسجيل أماكن سكن العمالة التابعة للشركات والمؤسسات على موقع الأمانة لتسهيل مهمة الجهات في زيارة الموقع والتأكد من سلامتهم وتعقيم سكن العمالة والتزام جميع العمال بكل الإجراءات الاحترازية من قبل الشركة طبقاً لتعليمات الجهات الحكومية ودليل اشتراطات سكن العمالة .
وأضاف أن عدد مجمعات سكن العمالة التي تم حصرها بجدة حتى الآن يبلغ عددها ٥٣١ موقعاً ، وتم زيارة ٢٢٠ موقعاً ، والكشف على نحو ٥٥ ألف عامل ، كما تم تسكين ١.٩٦٢ عاملاً في ٢٣ مدرسة حكومية بشكل مؤقت.
وأكد البقمي أن العمل جارٍي لمتابعة برنامج الزيارات لمجمعات سكن العمالة ، مشيراً إلى أن تسجيل مجمعات سكن العمالة متاح في موقع أمانة محافظة جدة لجميع الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة .
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