، "الخليج 365" داخل "أجمل حجر منزلي" في السعودية.. وهذه قصة انتشار صورة الحجر ،

محمد بن مسعود - الدمام - لأحد المواطنين في جبال فيفاء جنوب المملكة

لقي الحجر المنزلي لأحد المواطنين في جبال محافظة فيفاء جنوب السعودية، رواجاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لجمال تصميمه وقربه من الطبيعة.

"الخليج 365" زارت منزل صاحب الصورة المتداولة، والتقت به من داخل حجره، والذي سرد قصة الصورة المنتشرة لحجره المنزلي، وردود الأفعال التي ووصفها بالإيجابية.

وقال صاحب الحجر المنزلي أحمد حسن الفيفي، لـ"الخليج 365": إن الصورة كانت عفوية، ولم يتوقع انتشارها بهذا التفاعل الكبير، مؤكداً أن ردود الناس وإعجابهم بالصورة أسعده وجعله يتابع كل الردود.

وعن قصة الصورة ووقت التقاطها قال "الفيفي": إنه كان في حجره المنزلي بجبال فيفاء، وكان في تواصل مع أحد أصدقائه هاتفياً، وسأله صديقه عن وضعه مع الحجر المنزلي، وأثناء ذلك جلب له ابنه عبدالله قهوته التي يتناولها غالباً في وقت العصر، فطلب من ابنه التقاط صورة له ليبعثها إلى صديقه، ويريه كيف هو حاله مع الحجر؛ إجابة على سؤاله، فكانت بداية انتشار الصورة.

وكان رواد برامج التواصل الاجتماعي اعتبروا حجر "الفيفي" أنه أجمل حجر منزلي في السعودية، وربما على نطاق أوسع من ذلك، داعين إلى استغلال الاستثمار السياحي في مثل تلك المواقع الجميلة في السعودية.

وتعتبر محافظة فيفاء إحدى الواجهات السياحية في المملكة، وتتميز بطبيعتها البِكر وخضرتها الدائمة، فلا موسم محدداً للأمطار، فهي تهطل على مدار العام، وجوها العليل ميزة نادرة، لاعتداله طيلة فصول السنة.

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