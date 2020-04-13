محمد بن مسعود - الدمام - كإجراء احترازي لضمان سلامتهم علمت "الخليج 365" أن المخالطين للحالة الوحيدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة بمحافظة العارضة، شرق منطقة جازان قبل أيام تم عزلهم جميعاً. وبينت المعلومات أن من بين المخالطين للحالة المذكورة موظفين في المستشفى العام بعد مراجعته، وذلك كإجراء احترازي متبع للتأكد من سلامتهم. وأشارت المصادر أن المستشفى يعمل ويقدم جميع الخدمات بعد القيام بالإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة المراجعين ومنسوبي المستشفى. فيروس كورونا الجديد 13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 06:54 PM Advertisements كإجراء احترازي لضمان سلامتهم مصادر لـ"الخليج 365": عزل المخالطين لحالة "كورونا" بالعارضة بينهم موظفون بالمستشفى مصادر لـ"الخليج 365": عزل المخالطين لحالة "كورونا" بالعارضة بينهم موظفون بالمستشفى علمت "الخليج 365" أن المخالطين للحالة الوحيدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة بمحافظة العارضة، شرق منطقة جازان قبل أيام تم عزلهم جميعاً. وبينت المعلومات أن من بين المخالطين للحالة المذكورة موظفين في المستشفى العام بعد مراجعته، وذلك كإجراء احترازي متبع للتأكد من سلامتهم. وأشارت المصادر أن المستشفى يعمل ويقدم جميع الخدمات بعد القيام بالإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة المراجعين ومنسوبي المستشفى. الكلمات المفتاحية ، مصادر لـ"الخليج 365": عزل المخالطين لحالة "كورونا" بالعارضة بينهم موظفون بالمستشفى ،

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