، الجهات الأمنية تضبط حلاقاً حوّل مقر سكنه لممارسة نشاطه بصامطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا

قبضت الجهات الأمنية بمحافظة صامطة، اليوم، على عدد من والوافدين بقرية الطرشية بمحافظة صامطة، حوّلوا مقر سكنهم لممارسة الحلاقة، وذلك في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وكان قد تداول مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من العمالة الوافدة تمارس مهنة الحلاقة بمجموعة من المواطنين بينهم صغار سن في مقر سكن العمالة.

وبيّن مصور المقطع أن الحلاق يمارس مهنته منذ فترة في قرية الطرشية التابعة لمحافظة صامطة، وسط مطالبة بالقبض عليه.

وكانت قد شهدت محافظة صامطة ظهور عدة حالات مصابة بفيروس "كورونا"، حيث أعلنت يوم أمس وزارة الصحة برصد 4 حالات جديدة بصامطة.

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