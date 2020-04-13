محمد بن مسعود - الدمام - 13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 06:48 PM اختبار العقار سيبدأ قريبا رسمياً.. روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا رسمياً.. روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا. الكلمات المفتاحية ، رسمياً.. روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.