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رسمياً.. روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - 13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 06:48 PM

اختبار العقار سيبدأ قريبا

رسمياً.. روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس ، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا.

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، رسمياً.. روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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