شكرا لقرائتكم خبر عن 81 ألف ريال غرامة لمقاولي البنية التحتية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

طبقت أمانة منطقة نجران لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق عدد من الشركات والمؤسسات التابعة لعدة جهات الخدمية بالمنطقة بمبلغ 81 ألف ريال، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالمنطقة. وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع مراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية بحق المخالفين. من جانبه أوضح مدير إدارة تنسيق المشاريع المهندس كرحان آل هتيلة ،أن المخالفات المرصودة على الشركات والمؤسسات تمثلت في عدم التقيد بإيجاد وسائل السلامة وعدم إزالة المخلفات مما تسبب في تشويه المنظر العام والحاق الضرر بالمارة والمركبات وهبوطات وتشققات بطبقات الاسفلت ، مشيرًا بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المقاولين المخالفين، وإلزامهم بإصلاح ما تم إتلافه على نفقتهم وحسب المواصفات الفنية، مؤكداً أن المختصين بالأمانة مستمرون في عملهم في المتابعة والمعاينة للمشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة والجزاءات البلدية حسب المخططات والمواصفات المعتمدة.

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