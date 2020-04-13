جماهير بوروندي تتحدى كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدت جماهير كرة القدم في دولة بوروندي الأفريقية تفشي فيروس كورونا، بحضور مباريات الدوري المحلي بشكل طبيعي في المدرجات، رغم الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها عدة دول حول العالم لمواجهة تفشي الوباء.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل العديد من البطولات والدوريات في مختلف دول العالم، وذلك بعد انتشاره في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، من مدينة ووهان الصينية، قبل أن يواصل انتشاره في مختلف دول العالم، مصيبا ما يزيد على 800 ألف شخص.

الجماهير تتحدى كورونا

وشهدت الملاعب البوروندية حضورا جماهيريا في مباراتين أقيمتا أمس السبت، وتجاهلوا الفيروس الخطير، بالغناء والرقص وتناول الأطعمة في المدرجات.

وجاء ذاك بعدما وجه المسؤولون النصح للجماهير بغسل الأيدي وقياس درجات الحرارة قبل الدخول إلى المدرجات.





الاتحاد البوروندي كان قد أصدر بيانا، الأحد الماضي، أعلن خلاله استمرار مباريات الدوري بصورة طبيعية، وذلك قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

Advertisements

وأكد الاتحاد أنه اتخذ هذا القرار بعد مشاورات مع ثاديوس نديكومانا، وزير الصحة في البلاد، على أن يحافظ الجميع على نظافته قبل الدخول إلى الملاعب.

وتعد بوروندي واحدة من أقل الدول تعرضا للفيروس التاجي حول العالم، حيث سجلت 3 إصابات فقط.

دوريات مناضلة ضد الوباء

الدوري البوروندي ليس الوحيد الذي تقام منافساته حول العالم حاليا، حيث ينطبق الأمر نفسه على 4 دول أخرى هي بيلاروسيا ونيكاراجوا وطاجيكستان وتايوان.

دولة بيلاروسيا قررت عدم التقيد بالكثير من الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وبدأ الموسم الجديد من الدوري في مارس/آذار الماضي بشكل طبيعي بحضور الجماهير.

كذلك بدأ الموسم الكروي الجديد في كل من دولتي طاجيكستان وتايوان الآسيويتين، فيما استمر الدوري المحلي في نيكاراجوا الواقعة بأمريكا الوسطى، حيث بات على أعتاب النهاية.