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ارتفع عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا بتسجيل 667 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 10261، بحسب ما ذكرت خدمة الصحة الوطنية اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"رويترز"، تراوحت أعمار من توفوا بين 17 عامًا و101 ولم يكن لدى 40 منهم مشكلات صحية معروفة أخرى، تراوحت أعمار هؤلاء الأربعين بين 37 عامًا و98 عامًا.
ومن المقرر نشر أحدث أرقام في المملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.
فيروس كورونا الجديد
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 05:56 PM
تراوحت أعمار معظم الموتى بين 17 و101 عاماً667 حالة جديدة .. "كورونا" يقفز بعدد الوفيات في بريطانيا إلى 10.261
ارتفع عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا بتسجيل 667 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 10261، بحسب ما ذكرت خدمة الصحة الوطنية اليوم (الاثنين).
ووفقاً لـ"رويترز"، تراوحت أعمار من توفوا بين 17 عامًا و101 ولم يكن لدى 40 منهم مشكلات صحية معروفة أخرى، تراوحت أعمار هؤلاء الأربعين بين 37 عامًا و98 عامًا.
ومن المقرر نشر أحدث أرقام في المملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.
، 667 حالة جديدة .. "كورونا" يقفز بعدد الوفيات في بريطانيا إلى 10.261 ،
المصدر : الخليج 365
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