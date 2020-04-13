محمد بن مسعود - الدمام - يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4817 حالة سجلت ماليزيا اليوم 143 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 4817 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية في ماليزيا أنها سجلت وفاة جديدة، وهي من المخالطين المقربين لأحد المشاركين في تجمع تسبب في ثلث العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 77 حالة. فيروس كورونا الجديد 13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 05:43 PM Advertisements يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4817 حالة ماليزيا: 134 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة ماليزيا: 134 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة سجلت ماليزيا اليوم 143 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 4817 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية في ماليزيا أنها سجلت وفاة جديدة، وهي من المخالطين المقربين لأحد المشاركين في تجمع تسبب في ثلث العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 77 حالة. الكلمات المفتاحية ، ماليزيا: 134 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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