محمد بن مسعود - الدمام - المتوفى مسؤول حكومي بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفاد نائب وزير الصحة محمد سعيد في تصريح له أن المتوفى هو مسؤول حكومي يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية.

وبهذه الحالة يرتفع عدد وفيات الفيروس في الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة في عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء. فيروس كورونا الجديد 13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 05:34 PM Advertisements المتوفى مسؤول حكومي بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية الصومال: تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا الصومال: تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفاد نائب وزير الصحة محمد سعيد في تصريح له أن المتوفى هو مسؤول حكومي يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية.

وبهذه الحالة يرتفع عدد وفيات الفيروس في الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة في عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء. الكلمات المفتاحية ، الصومال: تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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