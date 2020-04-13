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تقدم جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية، آلافًا من الشتلات للمزارعين، وتهيئ أكثر من 60 موقعًا بالمحافظة، لزيادة الإنتاج في جميع المحاصيل سواء الفواكه أو الحبوب بجميع أنواعها.
وقال رئيس جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية، عبدالله العساف، إن الجمعية اختارت موقعًا بعد التنسيق مع رئيس بلدية بلجرشي، المهندس عوض القحطاني، ومحافظ بلجرشي، غلاب أبو خشيم.
وأضاف: تمت الموافقة، بحمد الله وتوفيقه، وعمل الخرائط والكروكيات وجرى إنجاز 90% من الموقع جنوب محافظة بلجرشي، وعلى امتداد طريق الجنوب، وسيكون يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم لعرض منتجات المزارعين، يعرضون فيه منتجاتهم مجانًا دون أي مقابل، بعد زوال الغمة، بسبب جائحة كورونا قريبًا، بإذن الله.
وتابع "العساف": "قريبًا سيكون هناك مشتل للجمعية وموقع لمزرعة يزرع فيها جميع أنواع الشتلات التي تشتهر بها المحافظة، وموقعًا للزراعة المائية لمن أراد أن يكون له مشروع للزراعية المائية ويستفيد من خبرة الجمعية في هذا المجال أو النوع من الزراعة".
كما سيكون في موقع جميل ومميز في مساحة تزيد على 10 آلاف متر، إضافة لإنشاء مختبر يتم من خلاله فحص كل منتجات المزارعين، والتأكد من جودتها".
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 05:19 PM
ضمن تأهيل المدرجات الزراعية"بلجرشي الزراعية" تهيئ أكثر من 60 موقعًا لزيادة إنتاج المحاصيل
تقدم جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية، آلافًا من الشتلات للمزارعين، وتهيئ أكثر من 60 موقعًا بالمحافظة، لزيادة الإنتاج في جميع المحاصيل سواء الفواكه أو الحبوب بجميع أنواعها.
وقال رئيس جمعية بلجرشي الزراعية التعاونية، عبدالله العساف، إن الجمعية اختارت موقعًا بعد التنسيق مع رئيس بلدية بلجرشي، المهندس عوض القحطاني، ومحافظ بلجرشي، غلاب أبو خشيم.
وأضاف: تمت الموافقة، بحمد الله وتوفيقه، وعمل الخرائط والكروكيات وجرى إنجاز 90% من الموقع جنوب محافظة بلجرشي، وعلى امتداد طريق الجنوب، وسيكون يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم لعرض منتجات المزارعين، يعرضون فيه منتجاتهم مجانًا دون أي مقابل، بعد زوال الغمة، بسبب جائحة كورونا قريبًا، بإذن الله.
وتابع "العساف": "قريبًا سيكون هناك مشتل للجمعية وموقع لمزرعة يزرع فيها جميع أنواع الشتلات التي تشتهر بها المحافظة، وموقعًا للزراعة المائية لمن أراد أن يكون له مشروع للزراعية المائية ويستفيد من خبرة الجمعية في هذا المجال أو النوع من الزراعة".
كما سيكون في موقع جميل ومميز في مساحة تزيد على 10 آلاف متر، إضافة لإنشاء مختبر يتم من خلاله فحص كل منتجات المزارعين، والتأكد من جودتها".
، "بلجرشي الزراعية" تهيئ أكثر من 60 موقعًا لزيادة إنتاج المحاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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