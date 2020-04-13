شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه هام من "المرور" لقائدي المركبات المستثناة من قرار منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):ناشدت الإدارة العامة للمرور قائد المركبة المستثناة من قرار منع التجول بضرورة التأكد من وجود تصريح التنقل لتجنب المساءلة.
وكانت الإدارة قد نبهت أيضا في وقت سابق على قائد المركبة المستثناة للتنقل التقيد بالسرعة القانونية، والتمهل قبل الوصول لنقاط التفتيش.
يذكر أن وزارة النقل أوضحت الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول، ومنها نقل البضائع والطرود، والتخليص الجمركي، والمستودعات والمخازن.
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