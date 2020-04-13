تغريم شركات ومؤسسات تابعة لجهات خدمية بنجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أعلنت أمانة منطقة نجران، عن تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق عدد من الشركات والمؤسسات التابعة لعدة جهات الخدمية بالمنطقة بمبلغ 81 ألف ريال. أعلنت أمانة منطقة نجران، عن تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق عدد من الشركات والمؤسسات التابعة لعدة جهات الخدمية بالمنطقة بمبلغ 81 ألف ريال. وأوضحت الأمانة، أنها طبقتها بسبب مخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.

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