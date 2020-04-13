شكرا لمتابعة خبر عن أمانة تبوك: وجهنا 310انذار لمركبات التوصيل تنوعت ما بين مخالفات الشهادة الصحية ونظافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

وجهت أمانة منطقة تبوك 310 إنذار لقائدي مركبات التوصيل، عبر التطبيقات الإلكترونية خلال يومين، موضحة أن الإنذارات تنوعت ما بين عدم وجود شهادة صحية للسائق او عدم وجود مسافات كافية بين السائق والطعام، فضلا عن مخالفات نظافة المركبة.

وأحكمت أمانة تبوك رقابتها على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانياً، ومتابعتها لهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة، من أجل ضمان وصول الأطعمة للمستهلكين بشكل آمن، وفق أعلى الاشتراطات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وتمركزت فرق الرقابة في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة لمتابعة السائقين، إلى جانب إحكام الرقابة على المطاعم ومحلات بيع الأغذية وأسواق النفع العام، وتأتي هذة الإجراءات حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.