شكرا لمتابعة خبر عن المدينة المنورة تحل ثانيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): جاءت المدينة المنورة اليوم الاثنين، في المركز الثاني لعدد إصابات جاءت المدينة المنورة اليوم الاثنين، في المركز الثاني لعدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد تسجيلها 113 حالة، ليصل الإجمالي إلى 779 حالة في المدينة. و سجلت محافظة ينبع اليوم الاثنين 21 حالة، لتكون المحافظة الأولى بين محافظات المدينة التي تسجل عدد حالات، وبعدها محافظة الحناكية بحالتين، ثم محافظة العلا والتي سجلت حالة وحدة.. وأعلنت وزارة الصحة، أن المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 823 حالة منها 773 حالة نشطة، والحالات الأخرى منها 25 حالة وفاة وأربع حالات شفاء.

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