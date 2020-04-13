شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح شرط المغادرة لغير المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن شرط المغادرة لغير المواطنين، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.
ووجهت إحدى المغردات استفسارًا إلى حساب " الجوازات " عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قالت: " السلام عليكم لدي عاملة منزلية ترغب بالعودة إلى بلدها هل يمكنها ذلك؟ أرجو الرد " .
وأجابت الجوازات: " أهلاً بك، بما يخص المغادرة لغير المواطنين فإنه في حال قبول البلد المطلوب المغادرة لها فان المديرية العامة للجوازات لا تمنع من المغادرة. سعدنا بتواصلك " .
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