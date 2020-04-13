شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وصول قوات الحرس الوطني إلى مكة لتطبيق منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة وصول قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي إلى مكة المكرمة، اليوم الاثنين، لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.

وكان المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، قد أكد أن العمل على تصاريح التنقل بدء منذ الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين، وسيتم العمل به حتى الخروج من هذه الأزمة سالمين.