شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أجواء مختلفة للحجر المنزلي في فيفاء جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تعيش محافظة فيفاء التابعة لمنطقة جازان، أجواء مختلفة ومبهرة للحجر المنزلي الذي يلتزم به الجميع لمواجهة تفشي الجائحة ويحاولون قضاء أكبر وقت ممكن في المنزل وممارسة الهوايات وشغل الوقت.

ويقضي الأهالي في فيفاء أوقات الحجر المنزلي بشكل مختلف وسط الطبيعة الخلابة التي تأسر القلوب وتخطف الأنظار؛ حيث يعمل كبار السن على الزراعة والتي تعد جزءًا من حياتهم اليومية، ومهنة يتوارثونها جيلاً بعد جيل، فيحرثون الأرض ويسقون الزرع، مستغلين ما حبا الله أرضهم من مقومات زراعية.

وكشفت مجموعة من الصور بحسب " العربية الطقس " عن الطبيعة الساحرة والأجواء المبهرة التي يعيشها أهالي محافظة فيفاء جنوب المملكة وسط طبيعتها الجميلة وخضرتها الدائمة، فلا موسم محددًا للأمطار، فهي تهطل على مدار العام، كما لجوّها العليل ميزة نادرة، لاعتداله طيلة فصول السنة.

Advertisements