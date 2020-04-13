شكرا لمتابعة خبر عن إعلان جداول الاختبارات النهائية لبرامج الدبلوم بالجامعة الإسلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن جداول الاختبارات النهائية لجميع طلاب وطالبات برامج الدبلوم وذلك عبر بوابة النظام الأكاديمي. أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن جداول الاختبارات النهائية لجميع طلاب وطالبات برامج الدبلوم وذلك عبر بوابة النظام الأكاديمي. وأكدت العمادة أن إجراء الاختبارات سيكون عن بعد حسب البدائل المتاحة، على أن تكون بداية الاختبارات يوم الأحد الموافق 3 / 9 /1441 هـ، وفترتها ستكون ساعة واحدة من 10 إلى 11 مساءً، في حين تحتسب درجة الإختبار النهائي من 20 درجة.

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