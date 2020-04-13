شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير النقل يعلق على إمكانية تخفيف القيود على حركة النقل الجوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الاثنين، أن حركة البضائع وسلاسل الامداد تعمل بانتظام عبر موانئ المملكة؛ معلقًا على إمكانية تخفيف القيود على حركة النقل الجوي.

وقال وزير النقل في تصريحاته لقناة العربية، أنه من المبكر الجزم بموعد محدد لتخفيف هذه القيود، ولكن هناك جهود كبيرة من القطاعات الصحية كما أن التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تأتي بإعطاء الجانب الصحي الأولوية القصوى.

وأوضح وزير النقل، أنه وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية أكبر عقد يخصص لجهة واحدة، في تاريخ الموانئ في المملكة، وهو عقد إسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ فيما تقدر قيمة الاستثمارات في هذا العقد 7.3 مليار ريال.