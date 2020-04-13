إطلاق خدمة موحدة لتصريح إستثناء منع التجوال للأنشطة المستثناه بالصناعة والتعدين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير الصناعة والتعدين بندر إبراهيم عبدالله الخريف، عن إطلاق خدمة موحدة لتصريح إستثناء منع التجول للأنشطة المستثناه بالصناعة والتعدين. أعلن وزير الصناعة والتعدين بندر إبراهيم عبدالله الخريف، عن إطلاق خدمة موحدة لتصريح إستثناء منع التجول للأنشطة المستثناه بالصناعة والتعدين. وأوضح الوزير عبر حسابه " تويتر " شركائنا بالصناعة و التعدين ، تم إطلاق خدمة موحدة لتصريح استثناء منع التجول للأنشطة المستثناة بالصناعة والتعدين عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من هنـــــــــا .

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