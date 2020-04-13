شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طريقة التعامل مع الطلبات التي يتم توصيلها للمنزل عبر التطبيقات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن الطريقة المثلى للتعامل مع الطلبات التي يتم توصيلها للمنزل عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه عند وصول المندوب إلى المنزل بالطلبات التأكد من أن بيننا وبينه مسافة ومن الأفضل أن يترك الأغراض أمام باب المنزل ويبتعد عن الباب وتقوم باستلامه، والابتعاد عن استخدام النقد واستبداله بالدفع الإلكتروني.

وأكد متحدث الصحة، أنه بعد استلام الأغراض يجب عدم التنقل بها في أكثر من مكان بالمنزل ونقلها إلى موقع استخدامها مباشرةً؛ ثم تنظيف ما يمكن تنظيفه منها خاصةً الأمور الطازجة ونتخلص من الأكياس وفي أثناء تلك الخطوات يجب عدم لمس الوجه باليدين ويتم تعقيم اليدين بعد ذلك.