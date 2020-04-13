شكرا لمتابعة خبر عن «متحدث الصحة» : 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.
وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا وصل إلى (4934) حالة؛ بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 805 حالة بعد تسجيل 44 حالة تعافي جديدة.
وكشف متحدث الصحة عن تسجيل (6) حالات وفيات؛ فيما قال أن: " وزير الصحة أشار إلى مجموعة من الأمور المهمة، التي علينا جميعا التقيد والالتزام بها" .
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