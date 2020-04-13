شكرا لمتابعة خبر عن طريقة مبتكرة لإجراء التنفس الصناعي لمرضى الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقدت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ورش تدريب بطريقة مبتكرة لأطباء التخدير والعناية المركزة، بهدف إجراء أفضل الطرق لإجراء التنفس الصناعي واستخدام الأنبوب الحنجري لمرضى الوباء.

وتقوم ورش التدريب على أساس حماية الممارس الصحي من انتقال العدوى له، وذلك عن طريق صندوق من الإكريلك الشفاف يغطي به وجه المريض وبه فتحتان لدخول اليد للقيام بالإجراء الطبي والمعقم طبيًا في حالة الحاجة إلى القيام بعملية التنبيب الحنجري للتنفس الصناعي.

وتهدف الورش لرفع وتعزيز كفاءة أطباء البورد السعودي والذين يعملون جنبًا إلى جنب مع طواقم العمل الفنية من التمريض ومعالجي التنفس والذين يعدون خط الدفاع الأول لمواجهة هذا المرض.