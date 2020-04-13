شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ضبط شاحنات محملة بكميات كبيرة من الطماطم في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

تمكنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، من ضبط شاحنة محمّلة بكميات كبيرة من الطماطم، تم إخفاؤها خارج موقع سوق تبوك للخضار لبيعها بعد رفع سعرها.

ونشرت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، مقطع فيديو يظهر عملية الضبط؛ لافتة إلى أنه تم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين، واستدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.