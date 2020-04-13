شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: قرار تمديد الهوية يشمل المرافقين فقط ويمتد لـ3 شهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات ان قرار تمديد " هوية مقيم " سيشمل المرافقين بالهوية فقط ولا يشمل المكفولين، ويمتد ل3 شهور، وكان ذلك ردا على أحد المقيمين الذي قال أن زوجته وأبناءه مرافقون له؛ لكن والدته وأخته موجودين على كفالته.

وتابع المقيم الذى تسائل عبر حساب الجوازات " تويتر " هل يشمل التمديد أمه وأخته، علما بأن إقامتهما تنتهي في تاريخ مخالف لإقامة زوجته وأبنائه ؟

وردت الجوازات بأن جميع المقيمين المنتهية صلاحية إقاماتهم من تاريخ 23/7/ 1441هـ، وحتى 11/9/1441هـ، والعاملين في القطاع الخاص الذين شملهم الإعفاء بالأمر السامي الكريم، تم تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر إلكترونيًا دون مقابل بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.