شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كلمات مؤثرة من خادم الحرمين عن والده الملك المؤسس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث خادم الحرمين الشريفين، ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - عن والده المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - والتضحيات الكبيرة التي قدمها للملكة وأهدافه النبيلة التي سعى لتحقيقها.

وقال خادم الحرمين الشريفين، في لقاء سابق معه، أن الملك المؤسس رحمه الله: " لم يكن طالب شهرة أو ملك، وإن كان سبقوه آباؤه وأجداده وهذا من حقه بطبيعة الحال، لكن لم يكن هذا المقصود فقط " .

وأضاف الملك سلمان - حفظه الله: " لم يكن يسعى لمركز أو شهرة أو نفوذ أو أي غرض دنيوي، لكن هدف عبدالعزيز هو إقامة دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله وأن يبني وحدة قائمة على هذا الأساس، ووحد قلوب أبناء شعبه قبل كل شيء " .