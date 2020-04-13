شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "نزاهة" تكشف تفاصيل الإطاحة بالقاضي المتورط في جرائم الرشوة وغسل الأموال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أحمد الحسين، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تفاصيل الإطاحة بالقاضي المتورط في جرائم فساد.

وأوضح أن القاضي متورط في عدة قضايا منها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري بتعمد مخالفة الأنظمة والتعليمات وغسل الأموال واشتغاله بالتجارة.

وأضاف أنه تم الإطاحة بهذا القاضي بعد ورود غدة بلاغات عن قيام أحد القضاة بطلب رشاوى من بعض الأشخاص الذين كانوا لديهم قضايا منظورة لديه.

وأكد أن الهيئة قامت بالتحري والتحقق من صحة ما ورد في هذه البلاغات، وعليه تم ضبط المتورطين.