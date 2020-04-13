شكرا لمتابعة خبر عن أمين الشرقية يوجه ببيع الخضار والفواكه بمنافذ البيع داخل الأحياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): وجه أمين المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، بالسماح ببيع الخضار والفواكه والورقيات بمنافذ البيع الصغيرة الواقعة داخل الأحياء والتي لا تتوفر فيها محلات مخصصة لبيع الخضار والفاكهة. وجه أمين المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، بالسماح ببيع الخضار والفواكه والورقيات بمنافذ البيع الصغيرة الواقعة داخل الأحياء والتي لا تتوفر فيها محلات مخصصة لبيع الخضار والفاكهة. وجاء ذلك تسهيلًا لكافة المواطنين والمقيمين دون عناء التنقل لأماكن بعيدة خارج أحيائهم، والتقليل من التزاحم في محلات الخضار والفاكهة والهايبر ماركت.

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