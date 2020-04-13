شكرا لمتابعة خبر عن بلدية الرس تعتزم إغلاق جميع مساكن العمال المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم بلدية الرس إغلاق جميع مساكن العمال المخالفة للشروط الصحية والفنية داخل النطاق العمراني. تعتزم بلدية الرس إغلاق جميع مساكن العمال المخالفة للشروط الصحية والفنية داخل النطاق العمراني. ودعت جميع أصحاب المؤسسات وكفلاء العمالة وملاك العقارات المخالفة إلى إخلاؤها من العمالة خلال خمسة أيام فقط. وأشارت، في بيان لها اليوم، إلى أنه سيتم قطع الماء والكهرباء عنها ولن تتحمل البلدية أي تبعات في حال عدم التجاوب.

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