شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «وزير الصحة» : أعداد المصابين بفيروس كورونا تضاعفت هذا الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، أن هناك تناغم كبير بين القطاعات الحكومية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد COVID19.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة: " أتقدم بالشكر والامتنان للأمير محمد بن سلمان لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير في أزمة كورونا "؛ مضيفًا:" تزايد أعداد الإصابات يبين حجم التحدي ونريد من الجميع الالتزام ".
وتابع وزير الصحة: " أرجو من الجميع الالتزام بالتعليمات وإذا التزمنا جميعا سنصل إلى بر الأمان "؛ مستطردًا:" أعداد المصابين بفيروس كورونا تضاعفت هذا الأسبوع.. تزايد الإصابات في إسكان العمال ونطالبهم بتطبيق أعلى معدلات الاحترازات " .
وأضاف: لدينا تحدي وكلنا مسؤول، نريد من الجميع الالتزام والبقاء في المنازل، نحن في مركب واحد وإذا أجزمنا جميعًا سنصل إلى بر الأمان"؛ مردفًا: " لا يوجد إلى الآن علاج أو لقاح لفيروس كورونا ".
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