شاهد: قصة هاشتاق تسهيل الزواج من الأجنبي في السعودية

تصدر وسم (تسهيل الزواج من الأجنبي) قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين 13 أبريل 2020، إذ بات الذكور والإناث ينتافسون على نشر الصور حول رغبتهم بالزواج من الأجانب.

وارتفع هاشتاق تسهيل الزواج من الأجنبي الى الترند بعد تداول عدد من المغردين للهاشتاق، لكن لا يوجد اي هدف معين أو واضح من إطلاق الهاشتاق.

وأطلق الهاشتاق من قبل ناشط يدعى "معا لصون الرجال"، وكتب: وأنا جالسة على تاتفي أنتظر أزواجي يجهزون الغداء، رأيت صورة لرجل أجنبي بمؤخرة مستديرة وجسد ممشوق نظيف خالي من الشعر فدمعت عيناي.

وأضاف الناشط مُطلِق الوسم: ثم رأيت أزواجي يخرجون من المطبخ ويحملون قدور الغداء فنظرت لأجسادهم ومؤخراتهم المربعة المترهلة. وفق تعبيره.

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ونشرت إحدى الناشطات، صور مشاهير تزوجوا بغض النظر عن شكلهم، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكتبت: تعجبني فيهم ثقافتهم وتواضعهم وهمهم الاول والا خير الحب مهما كان ملك ورئيس وملياردير اهم شي عندهم الحب سوى اللي يحبها اكبر منه او مختلفه عنه مايهمهم لاشكل ولا جنس ولا عمر الحب وبس.

وقالت ناشطة أخرى: تزوجي أجنبياً مايقولك امي وخالاتي قالوا وصيري زي اختي ولا يكون إتكالي ولا يحرق دمك باللت والعجن والسواليف المصديه ويعاملك بطيبه واحساس ويدلعك ئدام الناس. وفق حديثها.

وفي تغريدة أخرى، قالت الناشطة هند بنت عبدالعزيز: خذي كافر وخليه يسلم واكسبي اجره .. ولاتاخذين مسلم يطلع عيونتس ويخليس تكفرين. بحسب ما كتبت في موقع تويتر.