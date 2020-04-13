أخبار السعودية اليوم.. وصول 254 مواطنًا للرياض قادمين من لندن و«حساب المواطن» يوضح آخر موعد لتعديل البيانات

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الإثنين 13 أبريل أبرز الأخبار في المملكة منها، أن برنامج حساب المواطن، أوضح الحد الأقصى لتعديل البيانات في البرنامج، مؤكدًا ضرورة تقديم الفرد المستقل لوثائق الاستقلالية قبل تاريخ 10 يونيو 2020م، وأن عدم فعل ذلك سيؤثر على الأهلية.

«النيابة العامة» تأمر بالقبض على شخص رفض إبراز هويته لرجال الأمن وتهكم على صلاحياتهم

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن رصد مقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيام شخص برفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية بحجة أنه من إحدى القبائل والتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، كما يظهر المقطع قيادته لمركبة منزوعة اللوحة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة -استنادًا للمادتين (١٥،١٧) من نظام الإجراءات الجزائية فقد صدر أمر بالقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه.

للتخفيف من آثار جائحة «كورونا».. «صندوق التنمية» يعتمد قروضًا زراعية بحوالي 60 مليون ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الإثنين، عددًا من القروض التمويلية بحوالي 60 مليون ريال.

بالصور.. طريقة مبتكرة لإجراء التنفس الصناعي لمرضى كورونا بـ «طبية مكة»

عقدت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التخدير والعمليات وبالتعاون مع إدارة المحاكاة الإكلينيكة، عقدت ورشًا تدريبية مكثفة لأطباء التخدير والعناية المركزة وذلك للقيام بأفضل الطرق؛ لإجراء التنفس الصناعي واستخدام الأنبوب الحنجري لمرضى كورونا covid-19 والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الطبية للممارسين الصحيين.

بالفيديو.. تعرف على طريقة الحصول على تصاريح التنقل بين المدن عبر رابط الأمن العام

فرضت وزارة الداخلية منع التجول في عدد من المدن لمدة 24 ساعة على جميع المواطنين والمقيمين كإجراءات احترازية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولذلك أطلقت الوزارة خدمة نظام تصاريح التنقل بين المدن عبر الأمن العام؛ للتيسير على أصحاب الحالات الإنسانية والطارئة.

لشركات القطاع الخاص.. كيفية الحصول على تصاريح مؤقتة للاستثناء من منع التجول

تسعى وزارات المملكة لتحقيق خدمة المواطن لإيجاد حلول تساعده على إنجاز أعماله بيسر وسهولة في ظل فرض منع التجول على كل المدن والمحافظات، لذلك أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة الحصول على تصاريح مؤقتة للاستثناء من تعليق التجول.

الجوازات: تمديد هوية مقيم يشمل المرافقين فقط وليس المكفولين

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن قرار تمديد «هوية مقيم» لثلاثة أشهر يشمل المرافقين بالهوية فقط ولا يشمل المكفولين.

«الشورى» يطالب بإدراج الحجاج والمعتمرين ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء .

وزارة الحج تشرف على مغادرة 172 معتمرًا عراقيًّا إلى بلادهم

أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (172) معتمرًا من الجنسية العراقية، صباح اليوم الإثنين، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ حيث غادر 140 منهم إلى أربيل و32 معتمرًا إلى بغداد.

«مدني حائل» يحذر من تقلبات جوية ورياح مغبرة تصل سرعتها إلى 45 كم

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها.

«الشورى» يوافق على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

«التدريب التقني» يدعم أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة بأجهزة لوحية ولاب توب

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة لوحية وشرائح بيانات لأكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة في 185 منشأة تدريبية بكل مناطق المملكة، وذلك بهدف ضمان سير العملية التدريبية عن بُعد بشكل فعال.

«حساب المواطن» يوضح آخر موعد لتعديل البيانات

أوضح برنامج حساب المواطن، الحد الأقصى لتعديل البيانات في البرنامج، مؤكدًا ضرورة تقديم الفرد المستقل لوثائق الاستقلالية قبل تاريخ 10 يونيو 2020م، وأن عدم فعل ذلك سيؤثر على الأهلية.

Advertisements

«هدف»: «دعم التوظيف» يشمل أجور السعوديين العاملين بدوام كامل أو عن بُعد

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن مبادرة دعم التوظيف، تدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين بدوام كامل أو عن بُعد في كل الوظائف والمهن، وفي كل منشآت القطاع الخاص؛ وفق ضوابط المبادرة.

بالفيديو.. الشيخ المري يوضح حكم شراء الدولار بالآجل بسعر أعلى

أكد عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، حرمة شراء الدولار بسعر أعلى، على أن يتم الدفع في وقت لاحق.

التأمينات: 6 خطوات لتقديم طلب الحصول على «دعم العاملين في القطاع الخاص»

أوضحت التامينات الاجتماعية، 6 خطوات لتقديم المشترك طلب الحصول على دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، المتضررين من فيروس كورونا.

رحلة جوية أقلت 145 مسافرًا.. وصول جميع السعوديين من موريشيوس

أعلنت وزارة الخارجية، عودة آمنة لـ145 مواطنًا من موريشيوس إلى المملكة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

الحصيني يتوقع خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة على بعض مناطق المملكة.

وصول 254 مواطنًا إلى الرياض قادمين من لندن

وصل 254 مواطنًا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، اليوم الإثنين، قادمين من لندن، ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين العالقين في الخارج.

كيف استعدت محافظة الشملي لمواجهة فيروس كورونا؟

على مدار الأسابيع القليلة الماضية ومنذ بدء تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، اتخذت القيادة الرشيدة للمملكة عددًا من الإجراءات الاستثنائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد ورصد جميع المصابين؛ لعزلهم في المنشآت الطبية المخصصة لذلك، ولجأت كل المناطق بالمملكة لتطبيق الإجراءات الاستباقية ومن ضمنها كانت محافظة الشملي.

أزمة إصابات كورونا بمستشفى صامطة تطيح بـ4 قيادات صحية

أصدر عبدالرحمن الحربي، مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان، عدة قرارات تقضي بتكليف أحمد متنبك مديرًا لمستشفى محافظة صامطة إلى نهاية العام الميلادي 2020.

للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا.. 3 خيارات أمام الموظفين

إجراءات عديدة اتخذتها القيادة الرشيدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أكدت أن راحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم تمثل الأولوية القصوى لها، وفي ظل التداعيات الاقتصادية التي قد يعاني البعض منها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

تشابه الأسماء يجبر إبراهيم سويد لتوضيح شائعة وفاته

تصدر اللاعب إبراهيم سويد محركات البحث، وذلك بعد انتشار شائعة وفاته؛ حيث تفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع «هاشتاج» (إبراهيم_سويد_في_ذمة_الله)، معبرين عن حزنهم الشديد لوفاة لاعب الأهلي والاتحاد السابق.

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. الصحة تقنن إصدار واستخدام تصاريح التجول.. والأرصاد تتوقع أمطارًا على جازان ونجران

أخبار السعودية اليوم.. عودة 220 مواطنًا من البحرين.. وأمطار رعدية على مكة ونجران ورياح محملة بالأتربة بالمدينة