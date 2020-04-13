«تعليم الجوف» يطلق مسابقة للطلبة حول الوقاية من فيروس كورونا

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الإعلام التربوي، مسابقة لأفضل مقطع فيديو للحديث عن مبادرة «لا تهدرها»، التي أطلقها أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تقديرًا لجهود حكوماتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا.

ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الطلاب والطالبات، للمشاركة في المسابقة، التي تبين التقيد بالأنظمة الاحترازية التي أقرتها الحكومة الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا، ومنح أبناءنا وبناتنا الفرصة للتعبير عن الامتنان والشكر للجهود العظيمة المستمرة في البذل والعطاء بهدف المحافظة على صحة المواطن والمقيم.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي، عبدالعزيز بن سعود النبط، أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات، وتكون لأفضل مقطع فيديو؛ بحيث لا تزيد مدته على دقيقة واحدة، وترسل المشاركات إلى البريد [email protected] في موعد أقصاه ٢٥/٨/١٤٤١هـ.

وقال إنه تم تخصيص جوائز للمسابقة، على النحو التالي: المركز الأول ١٥٠٠ ريال، المركز الثاني ١٠٠٠ ريال، المركز الثالث 500 ريال.

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